Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso torna in tv da lunedì 5 settembre: a che ora

Il giorno che molti telespettatori stavano aspettando da tempo arrivato: oggi in tv, su Canale 5, dopo la lunga pausa estiva torna Barbara D’Urso con il suo ‘caffeuccio’. E il suo Pomeriggio Cinque, tra attualità e una finestra aperta sul mondo dello spettacolo. Ma a che ora inizia? E come cambia il palinsesto Mediaset?

Quando vanno in onda Un altro domani e Terra amara

Inizia Pomeriggio Cinque. E cambia il palinsesto. Come ha rivelato Davide Maggio, le serie tv Un altro domani e Terra Amara invertiranno gli orari di programmazione: la prima andrà in onda alle 14.45, la seconda subito dopo. Così, poi, verrà lasciato spazio a Barbara D’Urso, che ritornerà come sempre a partire dalle 17.25.

Nessuna pausa per Barbara D’Urso

Prima le indiscrezioni sul possibile abbandono, poi la smentita arrivata proprio dalla diretta interessata. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, Barbara D’Urso aveva tranquillizzato il pubblico: lei a settembre ci sarebbe stata. E, infatti, settembre è arrivato e oggi la conduttrice tornerà al timone della sua trasmissione, amatissima dai telespettatori.