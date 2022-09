Porta a Porta, stasera lo speciale Elezioni: ecco chi sono gli ospiti di Bruno Vespa

Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano e questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda Porta a Porta con uno Speciale interamente dedicato al voto. Tanti, come sempre, gli ospiti che Bruno Vespa, padrone indiscusso, accoglierà nel suo studio per un dibattito politico.

Chi sono i politici che interverranno a Porta a Porta

La puntata di Porta a Porta di questa sera è interamente dedicata alla campagna elettorale e andrà in onda a partire dalle 21.40 su Rai 1. Attraverso un sorteggio alla presenza del notaio Gabriele Pocaterra è stato stabilito l’ordine dei politici che interverranno, ecco qual è: