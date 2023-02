Premi Oscar 2023, quali sono i film italiani candidati

Rese note le candidature per i premi Oscar 2023 che quest’anno vedranno tra i possibili premiati solo due italiani: Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti. Un po’ di delusione nell’ambiente cinematografico del nostro paese: in molti speravano di vedere nella cinquina del miglior film straniero La nostalgia di Mario Martone. Per consolarsi però ci sono in realtà almeno altri due esponenti di casa nostra a tenere alta la bandiera del cinema targato Italia.

I premi Oscar 2023

Il prossimo 12 marzo l’Italia ha la possibilità di aggiudicarsi un Oscar pesante grazie al prezioso cortometraggio di Alice Rohrwacher, 41enne regista, sceneggiatrice e produttrice de Le pupille, un corto (la categoria è chiamata best live action short film) già visibile su Disney+, ambientato in un orfanotrofio che racconta una storia al femminile che ha già conquistato la critica. Intervistata non appena ricevuta la notizia, la regista ha dedicato questa nomination a tutte le bambine cattive che cambiano il mondo.

Il corto di 37 minuti è ambientato durante la Seconda guerra mondiale in un orfanotrofio femminile gestito da suore e trae ispirazione da una lettera che Elsa Morante scrisse a Goffredo Fofi per augurargli buon Natale, una missiva fuori dal comune che aveva come fulcro le sorti di una zuppa inglese alla tavola delle povere orfanelle e delle religiose. Secondo candidato italiano agli Oscar 2023 è Aldo Signoretti, maestro di trucco e parrucco cinematografico. Il film con il quale si è guadagnato la possibilità di vincere l’Oscar è Elvis di Baz Luhrmann, regista con cui aveva già lavorato e ricevuto la sua prima nomination all’Oscar grazie a Moulin Rouge!.

Questa è la sua quarta nomination all’Oscar, forse quella buona. In realtà però ci sono almeno altri due esponenti a rappresentare l’Italia a questa edizione dei premi Oscar, anche se non da protagonisti: Lorenzo Zurzolo è nel cast di EO di Jerzy Skolimowski, co-produzione polacco-italiana in gara per il miglior film internazionale e l’opera è anche parlata in italiano. Un’altra favola fuori dagli schemi perché vede protagonista un asino… vi consigliamo di non perderla.