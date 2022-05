Premio Anna Magnani, da Leo Gassman a Franco Nero, passando da Edoardo Leo e Laura Chiatti: un successo l’8ª edizione

Una parata di vip per un’edizione senza precedenti. L’omaggio a una delle più grandi attrici italiane, simbolo della romanità, si è svolto anche quest’anno grazie al “Premio Anna Magnani”, giunta all’ottava edizione. La serata si è svolta nella Sala Fellini degli Studi di Cinecittà di Roma, in una location dove si è respirato grande cinema.

La manifestazione, diretta e organizzata da Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi, è la celebrazione da parte del cinema italiano nei confronti della grande attrice italiana. Anna Magnani è un’icona del cinema grazie a una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale e internazionale, culminata con l’Oscar vinto oltre sessantasei anni fa per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film “The Rose Tattoo” (La Rosa Tatuata) di Daniel Mann.

La serata

La serata è stata condotta dal giornalista Stefano Buttafuoco, con il patrocinio della Regione Lazio e SIAE, Centro Sperimentale di Cinematografia, Visioni&Illusioni, con il Riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight. Si tratta di un premio che viene assegnato agli artisti e personaggi del cinema, musica, tv, giornalismo, teatro, oltre che alle maestranze più autorevoli e ai nuovi talenti.

La premiazione… a distanza

Nella serata di ieri non sono mancati i momenti imprevisti, come quando Edoardo Leo, tra gli attori premiati, non è riuscito ad arrivare in tempo. Ma, volendo essere lo stesso presente sul palco, si è collegato in videochiamata per salutare il pubblico e per ritirare almeno virtualmente il premio. Una dedica e un pensiero emozionato da parte di tutti i premiati che, nonostante gli anni di carriera e le esperienze alle spalle, hanno apprezzato particolarmente questo riconoscimento, vedendo in Anna Magnani un “faro”. Il “Premio Anna Magnani acquista anno dopo anno sempre più importanza nel mondo dello spettacolo ed è sempre più ambito tra i vip. Ma ecco chi sono i vincitori dell’ottava edizione.

I PREMIATI

Premio attrici: Laura Chiatti, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Chiara Francini e per il film “Addio al nubilato”, regia di Francesco Apolloni (premio speciale)

Premio miglior attore: Francesco Scianna per il film “Il filo invisibile”

Attore rivelazione: Francesco Gheghi per il film “il filo invisibile” regia di Marco S. Puccioni (premio speciale)

Premio attore international: Franco Nero e per il film “Havana Kyrie” di cui è protagonista e co-produttore, regia di Paolo Consorti.

Premio alla carriera: Massimo Wertmuller (teatro, cinema, tv)

Premio musica rivelazione dell’anno: Leo Gassmann

Premio al documentario “Luigi Proietti detto Gigi”: premio al regista Edoardo Leo, premio al co-sceneggiatore Marco Bonini, premio colonna sonora Jonis Bascir

Premio film rivelazione reboot: “…altrimenti ci arrabbiamo!” Premio ai registi Niccolò Celaia e Antonio Usbergo Aka Younuts

Premio conduttrice e giornalista tv: Eleonora Daniele per la trasmissione Storie Italiane

Premio scrittrice e giornalista quotidiano: Lucilla Quaglia- Il Messaggero

Premio maestranze cinema: Manuela Pasqualetti

Premio giornalista ed inviata tv: Tgr Lazio Antonella Pallante

Il Comitato d’onore

Adriano Pintaldi, Presidente Roma Film Festival

Giancarlo Governi, scrittore e autore tv

Marcello Foti

Lorella Ridenti Direttore di vari Periodici

Luca Verdone regista e sceneggiatore

Ettore Spagnuolo Presidente di Visioni&Illusioni

Giuliano Montaldo, Presidente Onorario

Saverio Vallone Direttore Premio Raf Vallone

Giacomo Carioti giornalista e Direttore editoriale Agenzia nazionale “Di Stampa”

Elfriede Gaeng, regista, scrittrice, documentarista ed autrice del film dedicato ad Anna Magnani

Elettra Ferraù direttore generale Annuario del Cinema

Anna Maria Cuzzolaro ideatrice e curatrice con Luca Magnani della mostra Ciao Anna, prima mostra Italiana dedicata ad Anna Magnani. Un ringraziamento speciale A Luca Magnani

Al termine un brindisi con Clara C’ accompagnato dalle degustazioni di Polpetta per festeggiare la strepitosa Edizione!