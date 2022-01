Prima Festival 2022: conduttori, ospiti, orario e ultime news e anticipazioni Sanremo

Manca davvero poco al debutto del Festival di Sanremo, giunto alla sua 72esima e imperdibile edizione. Ma da oggi, in attesa della kermesse musicale, dopo il TG1 delle 20 prenderà il via il Prima Festival, con Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto. Quante puntate sono? A che ora va in onda e chi saranno gli ospiti dei tre conduttori? Scopriamolo insieme!

Prima Festival 2022: chi sono i conduttori e a che ora inizia

Per questa edizione i conduttori del Prima Festival sono tre: stiamo parlando di Ciro Priello dei The Jackal, di Roberta Capua e dell’influencer e speaker radiofonica Paola Di Benedetto. Il programma, che prenderà il via sabato 29 gennaio, terrà compagnia al pubblico fino al 5 febbraio, data della finale di Sanremo e andrà in onda subito dopo il TG1, intorno alle 20.35.

Prima Festival 2022: chi sono gli ospiti, anticipazioni

I tre conduttori, come da tradizione, incontreranno, molto probabilmente anche i cantanti in gara e racconteranno curiosità, aneddoti e storie sulla kermesse musicale amatissima dagli italiani, una tradizione, quasi un appuntamento fisso.

Dove vedere Prima Festival 2022?

La prima puntata è prevista stasera, sabato 29 gennaio, intorno alle 20.35 in diretta su Rai 1. Il Prima Festival, però, si potrà seguire anche in live streaming sul portale RaiPlay, dove saranno disponibili anche le repliche.