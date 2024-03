Prime Video, spiacevole notizia per questi abbonati: aumenta il canone mensile

Cattive notizie in arrivo per gli abbonati Prime Video. A breve anche Amazon manderà in onda annunci pubblicitari durante la visione di un film o di una serie televisiva. Unico modo per ovviare a questo increscioso ‘fastidio’ consiste nel pagare una somma maggiorata rispetto al canone mensile.

Una novità che nasce dalla volontà di continuare a investire su contenuti di qualità per poi aumentare questi investimenti nel tempo. Per quanto sembra che si tratterà di uno stacco pubblicitario breve rispetto a quello degli altri canali. Una seccatura che i telespettatori Prime Video possono ovviare pagando una sorta di sovrattassa pari a 1, 99 euro.

Un cambiamento che si può ovviare

Chiunque non voglia sottostare a questa nuova disposizione può decidere di disdire l’abbonamento. Qualora, invece, si voglia continuare a usufruire dell’abbonamento la scelta è semplice: sorbirsi la pubblicità o pagare… Una regola che non vale per eventi sportivi e appuntamenti in diretta, dove non ci sono possibilità di scelta: la pubblicità ci sarà.

La novità è già in atto in altri Paesi

Si tratta di una novità già in atto in altri Paesi, come ad esempio negli Stati Uniti, dove Amazon per fornire ai suoi utenti un servizio senza pubblicità chiede una spesa aggiuntiva di 3 euro. E, in questi giorni, gli utenti Prime Video italiani, stanno ricevendo una mail che annuncia la novità: il costo dell’abbonamento invariato, ma con annunci pubblicitari, un costo aggiuntivo per non vedere la pubblicità o, in ultima analisi, la disdetta. Chissà cosa sceglieranno gli abbonati…

Formula già adottata da altri

D’altro canto si tratta di una formula che lo scorso anno è già stata adottata da Netflix e Disney + e alla quale a giorni si adeguerà anche Amazon che dà la possibilità ai suoi abbonati di evitare i contenuti pubblicitari con il pagamento di un extra. La notizia è già stata resa nota nei giorni scorsi e ora tutti si chiedono: da quando entrerà in vigore questa novità?

La mail di Amazon ai suoi utenti

La mail di Prime Video parla chiaro: l’aggiunta di contenuti pubblicitari è prevista a partire dal prossimo 9 aprile. Ora bisognerà vedere se questa novità comporterà dei cambiamenti tra gli abbonati che potrebbero anche decidere di salutare per sempre il servizio o se accetteranno serenamente questa modifica Amazon finalizzata, come ampiamente spiegato, a una crescita dei contenuti da proporre ai suoi affezionati clienti.