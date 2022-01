Primo Appuntamento, anticipazioni 18 gennaio 2022 su Real Time: concorrenti, spoiler e orario

Torna per la terza e imperdibile puntata Primo Appuntamento, il programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio, che avrà il compito di far incontrare delle ipotetiche coppie al buio. Qualcuno si sentirà attratto davvero dal partner? Chissà…E, soprattutto, cosa succederà stasera, martedì 18 gennaio in prima serata?

Primo Appuntamento, anticipazioni 18 gennaio 2022: cosa succederà

La prima coppia che avrà un appuntamento al buio sarà quella formata da Jana, 48 anni, e Domenico, 50. Lei lavora nel mondo delle ristrutturazioni di case, lui è un ‘maschio alfa’. La seconda coppia, invece, è quella formata da Vito, 68 anni, pensionato e nonno vedovo dopo 40 anni di amore, e Giovanna, 70 anni, anche lei pugliese. Ma non finisce qui. Verrà dato spazio anche ai giovani: al 24enne Valerio e la 23enne Lorenza, che già si erano conosciuti sui social, e Diana e Francesco. Sarà proprio quest’ultima coppia a sorprendere perché pare che Diana scappi dall’appuntamento e si rifugi in bagno. Perché? Cosa non è andato?

Dove vedere Primo Appuntamento e a che ora inizia

Primo Appuntamento andrà in onda questa sera, martedì 18 gennaio, in prima serata su Real Time, a partire dalle 21.25 e terrà compagnia al pubblico fino alla mezzanotte circa.