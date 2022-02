Primo Appuntamento, anticipazioni 8 febbraio 2022: le coppie della quinta puntata, orario e canale

Torna in tv su Real Time Primo Appuntamento, dopo la pausa di martedì scorso a causa del Festival di Sanremo. Il ristorante più romantico d’Italia riapre le sue porte per gli appuntamenti combinati dagli esperti e in questi giorni, con San Valentino nell’aria, l’amore è ancora più presente! Al ’Ristorante Geco’ dell’Eur, a Roma, che per l’occasione si trasforma in un perfetto nido d’amore, questa settimana arrivano quattro nuove coppie. Vediamo cosa succederà: vi anticipiamo che ci sarà un malinteso molto intrigante!

Anticipazioni Primo Appuntamento, Nour e Giuseppe

Primo Appuntamento martedì 9 febbraio, si avvicina S. Valentino e l’atmosfera nel ristorante è quanto più romantica. Il primo cliente ad entrare è Nour, 24enne libanese. Il giovane racconta al barista Mauro Cipollone di trovarsi in Italia ormai da 10 anni e di essersi stabilito qui soprattutto per questioni economiche e lavorative. Il suo appuntamento è con Giuseppe, 27 anni, salernitano. Il 27enne arriverà con dei cioccolatini.

Primo Appuntamento: Giulia e Filippo, l’appuntamento sbagliato

La seconda coppia della serata di questa puntata è formata da Giulia, una ragazza 27enne dal carattere allegro e solare, di 27 anni, e Filippo, 31enne che invece appare tutto d’un pezzo. Ma durante l’attesa dei rispettivi potenziali partner ci sarà un malinteso: convinta che Filippo sia la persona destinata a lei, Giulia si alza dal tavolo dove è seduta in attesa e si avvicina al bancone.

Filippo a questo punto è convinto che Giulia sia la ragazza che stava aspettando e le porge una rosa. Ma a questo punto interviene il barman Mauro, rivelando che in realtà loro non sono la coppia abbinata dal programma. I loro partner, infatti, devono ancora arrivare. Giulia allora torna al suo tavolo, dicendo però che il destino voleva farli incontrare. Subito dopo arriveranno i veri appuntamenti di Giulia e Filippo, il 33enne Marco e la 29enne Valentina.

Anticipazioni Primo Appuntamento, la malattia di Maurizio

Ed ecco anche l’ultima coppia della puntata di oggi, quella formata dal 71enne romano Maurizio e dalla sua coetanea Giovanna. Maurizio mantiene una gran voglia di innamorarsi e racconta a Flavio Montrucchio di avere una rara malattia genetica e di essere ipovedente. Durante la cena Maurizio si farà prendere dai racconti di Giovanna e tra i due l’appuntamento procederà molto bene.

Primo Appuntamento, come andrà a finire tra le coppie

Dopo la quinta puntata di Primo Appuntamento, tra Giuseppe e Nour le cose non sono andate male: i due ragazzi hanno passato alcuni giorni insieme, ma poi si sono presi del tempo per capire se le cose possono funzionare anche se si tratta di una relazione a distanza.

Giulia e Marco si sono sentiti, ma solo come amici. Marco come possibile partner l’avrebbe delusa. Lei spera di rivedere Filippo. Filippo non ha più visto né sentito Valentina. Anche lui è rimasto affascinato da Giulia e pensa ancora a lei: sembra proprio che la ragazza abbia fatto colpo e che tra i due ci sia una maggiore affinità. Infine, Giovanna e Maurizio si sono tenuti in contatto ed entrambi sembrano sinceramente presi l’uno dall’altra.