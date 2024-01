“Primo appuntamento Hotel” sul Real Time: quando inizia, anticipazioni

Arriva sul canale 31 del digitale terrestre lo spin off del famoso show dedicato a chi crede ancora nell’anima gemella. A far da sfondo agli appuntamenti romantici un resort di lusso nel Salento.

Saranno appuntamenti al buio lussuosi quelli che attendono i 60 partecipanti di “Primo appuntamento Hotel”, in onda su Real Time dal 2 gennaio 2024. Dopo lo spin-off “Primo appuntamento – Crociera”, il programma del canale 31 del digitale terrestre porterà i single alla ricerca della dolcetà metà nel comfort di un prestigioso resort pugliese. E che le bellezze di Gallipoli e Santa Maria di Leuca possano ispirare nuovi amori.

Dove guardare “Primo appuntamento Hotel” dal 2 gennaio 2024

Visto il successo di ben 7 stagioni, “Primo appuntamento” replica con un format dedicato all’esperienza luxury. Quale location se non un hotel nel Salento per accogliere 60 single allora? Lo show, realizzato da Stand by me e Warner bros. Discovery, sarà disponibile dal 2 gennaio 2024 prima sul canale 31 del digitale terrestre e poi su Discovery+.

Ogni puntata avrà una durata di 75 minuti e vedrà alla conduzione Flavio Montrucchio, che ancora una volta farà da Cupido a tanti single. A cambiare sarà solo lo sfondo dei tanti appuntamenti al buio, mentre le coppie potranno ancora godere della piacevole compagnia del barman Mauro. A lui si affiancherà però anche la receptionist Maria Laura, che registrerà durante i soggiorni gli ospiti, mettendo anche un po’ di pepe alle coppie. Tra un cocktail, un tuffo in piscina e la tintarella, non rimane che sintotizzarci con “Primo appuntamento – Hotel” e scoprire se la Puglia farà breccia nei cuori dei 60 single in gioco.