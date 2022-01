Programma Sanremo 2022: scaletta, ospiti, cantanti e conduttori delle 5 serate del Festival

Ancora pochi giorni e poi, finalmente, tornerà l’appuntamento con il Festival di Sanremo, quasi una tradizione per gli italiani che ogni anno non vedono l’ora di seguire una delle kermesse musicali più famose di sempre. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, Amadeus, con tantissimi cantanti pronti a salire sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival. In quest’articolo troverete le prime informazioni sugli ospiti, i cantanti e i conduttori delle cinque serate perché Sanremo prenderà il via il 1 febbraio e sarà su Rai 1 fino a sabato 5, giorno in cui verrà decretato il vincitore.

Festival di Sanremo 2022: chi sono le co-conduttrici delle 5 serate, le date e i nomi

Stando alle primissime indiscrezioni, martedì 1 febbraio, per la prima serata, Amadeus verrà affiancato dall’attrice Ornella Muti e sul palco si esibiranno 12 o 13 dei 25 big in gara. Mercoledì 2 febbraio, invece, sarà la volta di Lorena Cesarini, attrice che accompagnerà Amadeus e sul palco saliranno i restanti artisti in gara, con la prima classifica provvisoria che verrà stilata al termine della puntata. Per la terza serata, quella di giovedì 3 febbraio, il conduttore e direttore artistico sarà accompagnato da Drusilla Foer e, in questo caso, saliranno sul palco tutti i 25 artisti con il proprio brano. La serata di venerdì, invece, che vedrà alla conduzione Maria Chiara Giannetta, sarà quella dedicata alle cover, mentre sabato sarà la volta di Sabrina Ferilli, presente per la puntata finale al fianco di Amadeus.

Chi sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2022?

Sono già stati svelati e confermati i primi ospiti del Festival di Sanremo 2022. Saliranno sul palco dell’Ariston i Maneskin, che hanno trionfato l’anno scorso, Cesare Cremonini, Checco Zalone e Laura Pausini.

Sanremo 2022: chi sono i cantanti in gara, testi e significati delle canzoni

Sono 25 gli artisti in gara e qui troverete l’elenco completo con il nome del brano che porteranno all’Ariston.

Emma Marrone – Ogni volta è così

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Achille Lauro – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ana Mena – Duecentomila ore

Elisa – O forse sei tu

Rkhomi – Insuperabile

Donatella Rettore e Ditonellapiaga – Chimica

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

La Rappresentante di lista – Ciao ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen D’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale