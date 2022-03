Programmi Tv 16 marzo, cosa va in onda stasera: Le Iene, Chi l’ha visto, Più forti del destino, Restiamo amici

Programmi Tv 16 marzo 2022, ecco alcuni consigli su cosa vedere stasera in televisione e tutti i programmi che andranno in onda. Sarà una serata ricca di appuntamenti sulle principali reti generaliste con tanti format di successo e tra i più amati dal pubblico.

Qualche anticipazione veloce per chi ha poco tempo? Ecco qui alcuni programmi di stasera:

Le Iene (Italia 1)

Chi l’ha visto (Rai 3)

Più forti del destino (Canale 5)

Matrimonio a Prima Vista Italia (Real Time)

Juventus Villareal (Amazon Prime video)

Programmi Tv 16 marzo: cosa vedere stasera in Tv sui canali Rai

Se invece volete approfondire di più il palinsesto e la guida tv per stasera andiamo con ordine. Partiamo dalle reti Rai. Su Rai 1 troviamo il film “Restiamo Amici” con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Sveva Alviti e Libero De Rienzo. Commedia con segreti, bugie e imbrogli.

Per Rai 2 abbiamo un film cult: “Balla coi lupi“, anno 1990, un classico western. Su Rai 3 l’imperdibile appuntamento del mercoledì sera con “Chi l’ha visto?” dedicata all’attualità e alle persone scomparsa.

Anticipazioni Chi l’ha visto? oggi 16 marzo 2022

A Chi l’ha visto? stasera si parlerà dell’omicidio di Vincenza. In tramissione il figlio che aveva portato la mimosa alla madre Vincenza il giorno della Festa della Donna ma l’ha trovata morta. La donna è stata uccisa dall’ex marito. Quindi la storia di Chiara, la Guerra in Ucraina e come sempre le segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse.

Programmazione Mediaset stasera: Canale 5, Italia 1, Rete 4

Su Canale 5 va in onda “Più forti del destino – Stagione 1 Episodio 3 (Fiction)“. Nella puntata di stasera Guglielmo avrà la prova che Arianna è ancora in vita. Su Italia 1 tornano invece “Le Iene” in prima serata. Se invece volete restare aggiornati sull’attualità su Rete 4 c’è il consueto appuntamento del mercoledì con “Controcorrente“.

Cosa vedremo a Le Iene stasera in Tv

Tanti i servizi che inchioderanno i telespettatori alla tv con immancabili riferimenti al conflitto tra Russia e Ucraina. Eccone alcuni: Alice Martinelli volerà negli Stati Uniti per intervistare Alex Konanykhin, il ricco uomo d’affari russo che ha messo una “taglia” su Vladimir Putin. Matteo Viviani si occupa invece dello stato dell’informazione in Russia, in particolare della propaganda dei media, con un’intervista esclusiva ad Alexander Nezvorov, ex membro della Duma. Qui tutte le altre anticipazioni. Conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez e tanti altri volti noti della tv.

Guida Tv 16 marzo 2022: La7, Tv8, Real Time, Champions League

Chiudiamo la rassegna con gli altri programmi stasera in Tv. Su La7 i documentari di “Atlantide” mentre su Tv8 torna “Bruno Barbieri con 4 Hotel”. Sul Nove invece il film “The italian job“. Per tutti gli appassionati del genere torna poi l’appuntamento su Real Time con “Matrimonio a Prima Vista Italia”.

Dove vedere Juventus Villareal in tv e in streaming

Infine la Champions League con l’incontro tra Villareal e Juventus dopo che all’andata era finita 1-1. L’incontro di calcio è un’esclusiva Amazon Prime Video e dunque sarà riservata ai soli abbonati. Per vederla sarà necessario quindi collegarsi con il proprio account e vederla in streaming in una delle piattaforme dedicate, che sia l’app su Smart Tv o su smartphone e tablet.