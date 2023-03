Pupo, chi sono le figlie: età, lavoro, foto e Instagram

Il celebre cantante Pupo sarà ospite negli studi di Domenica In e rilascerà una toccante intervista in cui racconterà tutta la storia della sua famiglia a Mara Venier. Parlerà a cuore aperto delle sue relazioni e delle sue tre figlie. Sapete chi sono e chi è nata da una relazione extraconiugale con una fan? Se siete curiosi e volete saperne di più, vi raccontiamo tutto noi!

Chi sono le figlie di pupo?

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha avuto una vita amorosa molto turbolenta. Ha sposato la sua dolce metà Anna nel 1974, quando avevano solo 19 anni e stanno insieme da quasi 50 anni. Dal loro amore sono nate due figlie: la primogenita Ilaria, nel 1970, che ha 50 anni e Clara, nei primi anni ’90, che oggi ha circa 30 anni. Pupo, però, ha avuto anche una relazione extraconiugale con una fan da cui è nata la terza figlia di nome Valentina.

Ilaria e Clara: età, lavoro, foto e Instagram

Ilaria e Clara hanno rispettivamente 50 e 30 anni e assieme gestiscono una gelateria di famiglia “Gelato al cioccolato da Pupo” a Ponticino, il loro paese natale in cui sono rimaste entrambe. Di loro non si hanno molte informazioni perché sono molto riservate e sono apparse in tv rare volte e sempre in compagnia del padre. Sappiamo che Ilaria ha due figli: Leonardo e Viola, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Clara non ha un profilo Instagram, mentre Ilaria sì, ma è molto privato e riservato a parenti e amici.

La relazione con una fan e la nascita di Valentina

Pupo ha avuto una relazione extraconiugale con una fan da cui è nata la sua terza figlia Valentina, che lui ha riconosciuto soltanto 7 anni dopo la nascita. Quindi, ad oggi, Ilaria e Clara hanno ufficialmente una terza sorella. Di lei non si hanno molte notizie, sappiamo soltanto che ha reso Pupo nonno per la terza volta con il piccolo Matteo. Secondo molte fonti la madre di Valentina è Patricia Abati, che all’epoca era la moglie del proprietario di uno studio di incisione in cui Pupo lavorava. I due hanno sicuramente avuto una storia d’amore, ma di recente il cantante ha confesso a Barbara d’Urso: “Non è Patricia la madre di Valentina”. Ad oggi lei è la sua manager e non sappiamo che rapporto ci sia tra i due. Quel che sappiamo, però, è che entrambe le donne, madri dei suoi figli, hanno accettato di convivere in questo rapporto poliamoroso. Pupo ha dichiarato: “Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale”.