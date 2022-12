Quali sono i film di Natale al cinema? I titoli di dicembre 2022

Natale si avvicina con il suo giorno di festa e i film da vedere durante queste festività sono tantissimi. Tra i più attesi c’è ‘Avatar: La via dell’Acqua’ del regista James Cameron, primo sequel di ‘Avatar’ (ovvero il film con il maggior incasso di tutti i tempi, circa con 2,8 miliardi al botteghino). Ma anche ‘Il grande giorno’ con, il ritorno sul grande schermo per il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ‘The Fabelmans’ dell’intramontabile Steven Spielberg e il debutto di Emma Marrone da protagonista assoluta ne ‘Il Ritorno’ di Stefano Chiantini.

I film al cinema per questo Natale: i titoli di dicembre 2022

“Una notte violenta e silenziosa” uscirà nei cinema il 1 dicembre 2022. Fatto dalla casa di produzione 87North e dai produttori di ‘Nobody’, ‘John Wick’, ‘Atomic Blonde’, ‘Deadpool 2’ e ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’, si tratta di un thriller natalizio dark che consiglia di puntare sempre sul rosso sangue. Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo come lo descrivono le leggende dei bambini. Il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo, Edi Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder e Beverly D’Angelo.

“Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio” è il classico film natalizio per i più piccoli, che arriverà nei cinema a partire dal 7 dicembre. In occasione delle feste natalizie, l’intenditore di leche preferito, il più spavaldo e impavido felino ha fatto il suo ritorno. Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation ha presentato un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarca in un’impresa colossale. Il candidato all’Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute.

Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto è costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty ‘Zampe di Velluto’ (la candidata all’Oscar Salma Hayek). Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati – contro ogni buon senso – da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro (Harvey Guillén). Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro (la candidata all’Oscar Florence Pugh) e alla Famiglia del Crimine dei Tre Orsi, composta da ‘Grande’ Jack Horner (il vincitore agli Emmy John Mulaney), il terrificante cacciatore di taglie, e il Grande Lupo Cattivo (Wagner Moura). Nel cast anche la vincitrice di un Oscar Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, il candidato agli Emmy Anthony Mendez e la candidata ai Tony Awards Da’Vine Joy Randolph).

“Chiara” e “Avatar: la via dell’Acqua”

Chiara è il film incentrato sulla figura di Santa Chiara, che arriverà nelle sale a partire dal 7 dicembre. La star de ‘L’Amica Geniale’ Margherita Mazzucco al cinema nei panni di Santa Chiara, diretta da Susanna Nicchiarelli. Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione. Nel cast anche Andrea Carpenzano nel ruolo di San Francesco.

“Avatar: la via dell’Acqua” è il sequel tanto atteso, considerato come James Cameron lo ha pensato ben 12 anni. Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno. Sono stati rilasciati oggi il trailer e il poster di ‘Avatar: La Via dell’Acqua’, il primo sequel di ‘Avatar’, di James Cameron con il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Premi Oscar. Dal 14 dicembre nelle sale italiane distribuita da The Walt Disney Company Italia, la pellicola trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment il film è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.