Quali sono le location a Roma della serie tv “Un professore'”? Luoghi iconici

In pochi sanno dove è stata girata la fiction di Rai 1 ‘Un Professore 2′. Si tratta di una delle serie televisive più amate dagli italiani grazie alla sua capacità di entrare nella vita degli studenti, rappresentando amori e difficoltà dei liceali del Leonardo da Vinci di Roma, vissuti attraverso gli occhi di Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra.

Tutto è incentrato intorno alla figura di questo docente, tornato a Roma per prendersi cura del figlio Simone, dopo che la moglie si è trasferita per lavoro. Un cast d’eccellenza che vede accanto a Gassmann una fantastica Claudia Pandolfi e diversi giovani attori esordienti che riescono a caratterizzare al meglio i loro personaggi, e tra questi ultimi spiccano: Nicolas Maupas, Damiano Gavino,

Dove è stata girata la fiction

Le difficoltà dell’età dei giovani studenti vissute attraverso l’esperienza di un prof di filosofia anticonformista e carismatico, capace di trasportare i suoi alunni nell’esperienze dei grandi filosofi, con il fine ultimo di insegnare loro a ragionare autonomamente. Si tratta di un remake di una serie televisiva catalana: Merlì girata nella città eterna. Ma seppure appare certo che Roma sia tra le protagoniste della fiction, in pochi conoscono esattamente quali sono le location scelte.

Qual è il luogo principale delle riprese

Per rendere le storie riportate dalla serie televisiva più realiste è stato scelto come luogo principale delle riprese un’area situata a pochi passi dal reale istituto Leonardo Da Vinci, in via Cavour vicino al Colosseo e a pochi passi dal Foro Romano e il Palatino. Ma se per gli esterni è stata scelta la zona prossima al plesso scolastico romano, per gli interni non è stato ovviamente possibile girare all’interno del plesso, le riprese, infatti, sono state effettuate in via Livigno a Roma nord, negli studi Videa.

Diverse le zone di Roma scelte come sfondo della serie tv

Ma le principali scene, quelle in cui i ragazzi si incontrano e si confrontano, hanno tutte come sfondo zone della Capitale assai note. Non mancano, infatti, riprese a Monte Mario e gite di classe all’interno di Villa Borghese e, in particolare nella Galleria Borghese. Un viaggio non solo attraverso le esperienze dei giovani liceali che ne mostrano le fragilità, le paure, le ambizioni, ma anche le bellezze di Roma. E non solo il centro della città, perché alcune riprese sono state effettuate sul litorale romano. Protagonista indiscussa del secondo capitolo della fiction, infatti, anche la città di Fiumicino, con particolare attenzione alle sue frazioni e, in particolare Aranova e Torrimpietra.