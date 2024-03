Quando andrà in onda l’ultima puntata di Terra Amara? Fan della soap senza parole

La serie tv turca, Terra Amara, quest’anno alla quarta stagione, ha registrato un gran numero di consensi. Tantissimi i telespettatori che si sono appassionati alla storia di Zuleyha che amore fugge da Istambul per raggiungere Adana e coronare il suo sogno d’amore. Si tratta di una sequenza di avvincenti episodi che hanno calamitato l’attenzione del pubblico tra intrighi, intrecci, colpi di scena capaci di tenere con il fiato sospeso.

La quarta stagione che dovrebbe essere anche l’ultima della fiction sta andando in onda su Canale 5, ma i telespettatori così presi dalle vicende legate a Zuleyha e da tutti i personaggi che le ruotano intorno, si chiedono quando è prevista la puntata conclusiva e se ci sarà un proseguo. Ma se Terra Amara è ormai alle battute finali, è annunciato l’arrivo di una nuova serie turca che potrebbe, anche in quest’occasione, essere capace di rapire il pubblico italiano.

La soap turca ha rapito il pubblico italiano

Intanto, però, l’attenzione dei fan della soap turca attualmente in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset è tutta per le storie legate alla sua protagonista e ai tanti personaggi con cui Zuleyha entra in rapporto, che hanno saputo incuriosire e appassionare il pubblico. Coloro che nel tempo hanno avuto modo di apprezzare la serie televisiva, lo seguono con grande interesse desiderosi di non perdere neanche una battuta, in attesa di conoscere il gran finale della serie.

Purtroppo, che il pubblico lo voglia o meno, si tratta delle puntante conclusive. A quanti si chiedono quando è previsto l’ultimo appuntamento con Terra Amara, possiamo rispondere che l’ultimo episodio dovrebbe essere trasmesso entro l’inizio della stagione estiva.

Mediaset avrà il non facile compito di trovare una serie tv che registri lo stesso audience

Nasce la curiosità sulla prossima serie tv turca che potrebbe prenderne il posto e a soddisfare, seppure in minima parte l’interesse dei telespettatori dovrebbe prevedere la partecipazione di un attore che ha conquistato il cuore del pubblico italiano, l’attore Murat Unalmis, che in Terra Amara ha ricoperto il ruolo di Demir Yaman. Al momento, però si tratta di tutte supposizioni che dovranno essere confermate dai dirigenti Mediaset che, avranno il loro bel da fare per andare a colmare un vuoto importante nel palinsesto, quando dovranno salutare la soap turca che gli ha consentito di mantenere uno share estremamente alto.