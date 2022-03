Quando e dove vedere gli Oscar 2022: data, orario e canale diretta tv e streaming

La notte delle stelle, quella degli Oscar, sta per arrivare e l’attesa è quasi finita per chi non aspetta altro da mesi. Una serata che ruota attorno al cinema, quello delle grandi pellicole. Ma quando ci saranno gli Oscar? E dove vederli in diretta tv?

Oscar 2022: la cerimonia di premiazione, l’orario

Il conto alla rovescia si può attivare perché la Notte degli Oscar 2022 è alle porte. La cerimonia di consegna, infatti, è fissata per la notte tra il 27 e il 28 marzo 2022, con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles che andrà in onda a partire dalle ore 00.15 (orario italiano). Insomma, una bella maratona in Italia per restare svegli e non perdersi gli Oscar! Negli Stati Uniti, invece, la cerimonia andrà in onda su ABC a partire dalle ore 20 del 27 marzo (orario di Los Angeles).

Quanto dura

Tra ringraziamenti e siparietti, probabilmente la cerimonia non inizierà prima delle 2 di notte. Quindi potrebbe andare per le lunghe e concludersi poco prima dell’alba, dopo le 5 di mattina. Dopo il taglio di ben 8 categorie dalla diretta, tra cui montaggio sonora, colonna sonora, make up e trucco, deciso dall’Aacademy, la kermesse dovrebbe durare, in ogni caso, circa 4 ore.

Dove vedere gli Oscar in Italia

In Italia gli Oscar si potranno seguire su Sky Cinema Oscar (canale 303), un canale creato ad hoc da Sky per vedere la 94esima edizione degli Academy Awards che resterà attivo dal 19 al 31 marzo 2022. In live streaming, invece, si potranno seguire su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro ancora non ci sono notizie, ma le precedenti edizioni della premiazione sono state mandate in onda contemporaneamente anche su Tv8 e non si esclude possa accadere quest’anno.

Quali sono i film candidati

Tantissime le novità per questa edizione. Prima fra tutte la possibilità di votare il film preferito tramite Twitter. Ma chi sono i protagonisti? Bisogna dire che alla conduzione ci saranno tre donne, Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skyes, tre attrici comiche che si alterneranno sul palco del Dolby Theatre. Al loro fianco ci saranno i diversi presentatori dei premi di prima categoria, che sono stati scelti tra i vincitori delle scorse edizioni.

Ecco la lista completa di chi presenterà il 27 marzo 2022:

Halle Bailey

Sean Diddy Combs

Jamie Lee Curtis

Woody Harrelson

Samuel L.Jackson

Shawn Mendes

Tyler Perry

Ruth E.Carter

Kevin Costner

Daniel Kaluuya

Mila Kunis

Zoe Kravitz

Simu Liu

Yuh-Jung Youn

John Travolta

Lupita Nyong’o

Chris Rock

Wesley Snipes

Uma Thurman

Rosie Perez

Rami Malek

Lady Gaga

John Leguizamo

Tracee Ellis Ross.

Per l’Italia massima attenzione e grande aspettativa è sul film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio’, che è in gara come miglior film straniero contro il danese Flee.