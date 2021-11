Quando finisce Cuori, la data dell’ultima puntata: anticipazioni, trama e riassunto della prima stagione

Scienza e amore, misteri e storie da risolvere, connubi che sembrano distanti e che invece sono presenti nella fiction di successo di Rai 1 Cuori, la serie tv che da quasi un mese, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E’ la storia di un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 ha rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti imposti dalla scienza. Ma quando finisce la fiction con Pilar Fogliatti, Daniele Pecci e Matteo Martari per la regia di Riccardo Donna?

Quando finisce Cuori? Anticipazioni ultima puntata della serie tv

La sesta puntata, eccezionalmente, andrà in onda martedì 16 novembre, poi la fiction ritornerà con il classico appuntamento della domenica per la penultima puntata. Gli ultimi episodi, invece, andranno in onda il 28 novembre e si concluderà così la prima stagione di Cuori, fiction che racconta le vite e le carriere di un gruppo di chirurghi in forza all’ospedale Le Molinette di Torino alla fine degli anni ’60.

Cuori, anticipazioni e trama episodi di martedì 16 novembre 2021

In attesa degli ultimi episodi, i fan martedì 16 novembre, a pochi giorni di distanza dall’ultima messa in onda, potranno seguire le vicende dei medici con la sesta e imperdibile puntata. Nell’undicesimo episodio, vedremo Cesare rientrare dagli Stati Uniti e questo causerà non poco imbarazzo tra Delia e Alberto, che faticano a nascondere il loro sentimento. Intanto, Alberto vorrebbe rivelare il suo amore a tutti, la cardiologa è un po’ combattuta e indecisa. Tra l’altro, il rientro del primario è un duro colpo da incassare per Mosca, ma Cesare dall’America ha portato un’arma fondamentale, una valvola artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa. Peccato che la ragazza abbia deciso di abbandonare l’ospedale. Nel secondo episodio di martedì, il dodicesimo della serie tv, in ospedale arriva una nuova paziente, che discute animatamente con il marito, molto geloso. Questa scenata innesca una crisi cardiaca nella donna, che viene operata d’urgenza. Ma è sempre Delia ad avere un’idea e improvvisa, per salvarla, una tecnica che ha visto usare a Houston.