Quando finisce È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici? Data ultima puntata

Si avvicina al finale di stagione “È sempre mezzogiorno”, condotto nella tarda mattina di Rai 1 da Antonella Clerici. Lo show di cucina, che dovrebbe vedere la chiusura stagionale nei primi di giugno, potrebbe essere anche essere tra gli ultimi episodi della stessa conduttrice nel programma e in RAI. Tra le epurazioni che si stanno svolgendo ai viale Mazzini, sorgerebbe anche il suo nome.

Quando finisce “È sempre mezzogiorno”?

Il programma di Antonella Clerici nella giornata di venerdì 9 giugno 2023. La RAI, però, avrebbe chiuso anticipatamente il programma. Prima dell’approdo ad Amministratore Delegato di Roberto Sergio, lo show avrebbe dovuto concludersi nella giornata di venerdì 16 giugno. Le famose epurazioni della RAI, avrebbero messo alla porta anche la Clerici, che si vedrebbe ridotta di una settimana il programma. Ma soprattutto, non confermerebbero la bionda conduttrice alla guida del programma per il prossimo anno.

Chiusura in anticipo per la RAI o la stessa Clerici?

La situazione di Antonella Clerici, monta nuovi rumors attorno la vicenda degli adii in Rai. Secondo le voci di corridoio interne a viale Mazzini, sembrerebbe che la trasmissione veda una chiusura in anticipo per richiesta della stessa conduttrice. Un gesto insolito, considerato come ogni puntata venga programmata mesi prima e ogni conduttore cerchi di non creare vuoti di contenuti nel palinsesto. Eppure, sembra che tale scelta sia arrivata proprio dalla conduttrice, che sembra sempre più sul piede di guerra con i vertici della RAI.

Problemi di salute per la Clerici?

Altra ipotesi al vaglio degli appassionati di televisione, ci sarebbe anche la questione legata alla salute di Antonella Clerici. Dopo i problemi politici, la conduttrice nelle ultime settimane avrebbe sofferto di problemi di forma e soprattutto una febbre alta, che l’aveva portata a saltare una puntata. È ipotizzabile, a questo punto, come la Clerici abbia voluto chiudere anticipatamente per problemi di salute legati all’accumulo di stress.