Quando finisce Il Patriarca con Claudio Amendola? Data e anticipazioni ultima puntata

Si avvicina alla fine “Il Patriarca”, la serie televisiva Mediaset che ha riportato in televisione Claudio Amendola. Il gran finale della fiction è previsto per la sera di venerdì 19 maggio 2023, quando si arriverà all’epilogo della prima stagione. Al momento, su Canale 5 siamo arrivati a fino alla terza puntata, con stasera (5 maggio 2023) che verrà mandata in onda la quarta. Mancherà ai telespettatori, quindi, la penultima, prevista venerdì 12 maggio 2023 e l’ultimo episodio.

Verso il finale di stagione de “Il Patriarca” con Claudio Amendola

Come detto, i fuochi d’artificio nella serie televisiva sono previsti il 19 maggio 2023. Per quello che sappiamo, Mediaset sarebbe pronta a proseguire la storia della fiction con Claudio Amendola, mettendo in conto l’opzione di una potenziale seconda stagione della serie televisiva. Ecco perchè è plausibile che assisteremo a un “finale aperto”, ovvero una dinamica che chiuda i fatti della prima stagione e ci faccia da ponte con le dinamiche che verranno sviscerate nella seconda parte della storia. Inamovibile anche il personaggio di Amendola, che sembra quasi sicuramente riconfermato anche l’anno prossimo per la programmazione Mediaset.

Il cast della prima stagione della fiction

Come sappiamo, Claudio Amendola è stato il protagonista assoluto di questa fiction targata Mediaset e Canale 5. Suo è il volto che interpreta il personaggio di Nemo Bandera, imprenditore immischiato in giri di malavita come ben visto all’interno della storia nella sua prima stagione. Nel cast degli attori, troviamo anche;

Raniero Monaco di Lapio: Mario Rizzi

Neva Leoni: Lara

Antonia Liskova: Serena Bandera

Giulia Bevilacqua: Elisa

Primo Reggiani: Ispettore Monterosso

Giulia Schiavo: Nina Bandera

Carmine Buschini: Carlo Bandera

Michele Di Virgilio: Ferro

Carlo Calderone: Malcom

Marius Bizău: Freddy

Geno Diana: Buscemi

Antonio De Matteo: Tigre

Cecilia Napoli: Alice Florio

Alice Torriani: Monica

Una rosa di attori di qualità, dove per le riprese si sono anche aggiunti i volti di Chiara Ricci, Gianluca Zaccaria, Mauro Racanati, Joseph Altamura e Niccolò Centioni.