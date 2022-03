Quando inizia Don Matteo 13 e Imma Tataranni 2, la programmazione Rai per aprile 2022

Don Matteo 13 e molto altro: ecco il cambio di programmazione previsto sulle reti Rai per il mese di aprile 2022. In prima serata ci saranno tanti cambiamenti proprio per l’arrivo di nuove fiction! Vediamo insieme tutte le novità e cosa ha in serbo per noi il palinsesto.

Niente Imma Tataranni 2: il sostituto procurato più amato del piccolo schermo non vedrà la sua comparsa in primavera, come invece era stato precedentemente annunciato. Non solo non ci saranno ad aprile, ma slitteranno anche a maggio: infatti la fiction con protagonista Vanessa Scalera non è presente nella programmazione neanche di questo mese. Don Matteo 13, invece, continua il suo appuntamento, sebbene con qualche cambiamento: la serie con protagonisti Terence Hill, Raoul Bova e Nino Frassica, andrà in onda il giovedì sera, al posto di Doc 2 – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero.

Addio al Paradiso delle Signore 6: nel mese di aprile terminerà infatti la stagione di una delle fiction più amate del daytime. La data prevista per la conclusione della serie con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, è il 29 aprile, quando verrà trasmesso l’ultimo episodio di questa sesta stagione. Cosa troveremo a maggio al suo posto? Una nuova soap, Sei Sorelle, serie spagnola che sarà una prima visione su Rai 1.