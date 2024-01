Quando inizia (e quando finisce) Sanremo 2024: le date

Sanremo 2024, inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero 74 del Festival. Quando inizia (e finisce) la kermesse.

Sanremo 2024, inizia il conto alla rovescia. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana. La numero 74 e l’ultima di Amadeus. Il conduttore ne ha fatte 5 finora. Eguagliando i numeri di Pippo Baudo e Mike Bongiorno, in termini di Sanremo consecutivi. Non totali.

Ora viene il momento di una nuova sfida: quella in termini di ascolti: la kermesse negli ultimi anni gode del favore del pubblico in maniera doppia, dato che le reti concorrenti scelgono – a differenza del passato – di lasciare la contro programmazione ufficiale. C’è stato un tempo, abbastanza recente, in cui non era così: le reti, nel corso della settimana della kermesse, mettevano programmi diversi e meno importanti per evitare l’impatto con Sanremo.

Sanremo 2024, comincia il conto alla rovescia

Una sorta di “riverenza” dovuta al fatto che la kermesse va in Eurovisione. Lo spettacolo viene esportato in tutta Europa, quindi per l’Italia è un riscatto non da poco. Anche sul piano televisivo. Nell’epoca in cui la concorrenza aveva un altro valore, si evitava di controprogrammare. Oggi non è più così.

Ognuno pensa a sé, Amadeus pensa a tutti, verrebbe da dire. Sebastiani non solo pensa, ma agisce per tre. Sceglie tutto lui, dall’esperienza di Baudo. Un vero e proprio tuttofare. Direttore Artistico, conduttore, selezionatore di canzoni, costumi, scenografia. Ha l’ultima parola su tutto. Ovviamente non è solo, ma vigila e prende atto di ogni cosa. Senza il suo permesso, non si passa. Una sorta di “parafulmine” per gli addetti ai lavori, ma i rischi per lui non sono pochi.

Amadeus all’ultimo atto

Questa scelta, finora, ha pagato: bisogna vedere se sarà così anche nell’ultima uscita. Quello del 2024 per lui dovrebbe essere il Sanremo conclusivo. Resta il condizionale perchè la Rai deve ancora parlare con lui, Sebastiani ha detto che vuole uscire di scena. Ovviamente, però, davanti a una proposta concreta di Viale Mazzini le cose potrebbero cambiare.

Tornando al presente, invece, Sanremo 2024 comincerà il 6 febbraio e si concluderà il 10 dello stesso mese. Si comincia alle 20.40 e si finisce – testuali parole di Amadeus – non prima delle due. Basti pensare che la prima serata si esibiranno tutti i cantanti in gara. Poi si procederà con una divisione: chi non si esibirà il secondo giorno farà da co-conduttore.

I co-conduttori

Viceversa per i giorni a seguire. Una vera e propria macchina innovativa. Non mancheranno i co-conduttori ufficiali – che faranno da supporto ai cantanti – ogni serata: Marco Mengoni, vincitore dello scorso anno con “Due vite”, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Lo showman di Augusta farà anche una sorta di dopo Festival con Fabrizio Biggio e Lorella Cuccarini. Ci sarà, infatti, “Viva Raidue, Viva Sanremo” dalla città dei Fiori. L’epilogo di Amadeus si prepara a sparigliare nuovamente le carte non solo grazie alla musica. Anche tanto spettacolo.

Leggi anche: Che tempo che fa: ospiti di Fabio Fazio e anticipazioni di stasera

Non resta che aspettare, i cantanti in gara (Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Clara, Bnkr44) fremono. Manca sempre meno.