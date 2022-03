Quando inizia l’Isola dei Famosi 2022, data di inizio e cast completo: i nomi di tutti i naufraghi

Anticipazioni Isola dei Famosi: sta per partire! La data è fissata per il 21 marzo 2022, un lunedì, al posto di Grande Fratello Vip. Pare che i concorrenti siano già al completo, lo riferisce TvBlog. Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi. Al suo fianco, come opinionisti troviamo Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre dall’Honduras è confermato Alvin. Ma scopriamo di più sui misteriosi e chiacchierati concorrenti!

Anticipazioni Isola dei Famosi: cambiamenti

Quest’anno ci saranno delle piccole modifiche nel programma: tre sono infatti i gruppi previsti: le “coppie”, che parteciperanno come un solo concorrente, e i “single”, divisi tra uomini e donne. Parliamo di sei coppie, cinque uomini single e cinque donne single, per un totale di 22 naufraghi. Vediamo ora i concorrenti!

Concorrenti in coppia

Queste le coppie del gioco:

Gustavo ed Jeremias Rodriguez (padre e figlio)

I Cugini di campagna (artisti)

Guendalina ed Edoardo Tavassi (fratelli)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (marito e moglie)

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (madre e figlio)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzati)

Concorrenti single

Single donne:

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Jovana Djorkevic

Single Uomini:

Marco Melandri

Antonio Zequila

Nicolas Vaporidis

Blind

Roger Balduino

Dubbi sulla presenza di alcune donne “single” quali Ilaria Galassi, Nicole Daza, Matilde Brandi.

Leggi anche: Ascolti Tv domenica 6 marzo 2022: Noi, Che tempo che fa, Lo show dei record, Non è l’Arena, Gp Qatar, dati Auditel e share