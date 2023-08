Quando inizia Verissimo: ecco quando tornerà Silvia Toffanin su Canale 5, la data

Tutto pronto per il ritorno di Verissimo in televisione. Alla conduzione del noto programma di Canale 5, è stata riconfermata la presenza di Silvia Toffanin. La trasmissione anticiperà i tempi per l’inizio della stagione 2023-24, in confronto a quelli comunicati alla programmazione dei palinsesti Mediaset, riprendendo le proprie attività nei primi giorni del mese prossimo.

Da inizio settembre 2023 riprende Verissimo

La Toffanin è pronta a riaprire il proprio salotto televisivo già dal secondo weekend del prossimo mese, che cadrà il 9 e il 10 settembre. Mediaset, anche per l’imminente prossima stagione, ha riconfermato il doppio appuntamento nel fine settimana di Canale 5. Nonostante vada in onda solo due volte alla settimana, il programma è da ritenere la punta di diamante della programmazione Mediaset.

Si riparte dal 9 settembre 2023

Le interviste di Silvia Toffanin a personaggi famosi, riprenderanno ufficialmente da sabato 9 settembre 2023. Verissimo è uno dei programmi più longevi di Canale 5, che con la sua leggerezza è riuscito a conquistare milioni di telespettatori ogni pomeriggio del fine settimane italiano. La conduttrice, come annunciato da Mediaset, tornerà a condurre la trasmissione nel secondo weekend del mese prossimo.

Inizio anticipato in confronto al passato

Verissimo tornava in onda, in passato, verso il mese di Settembre. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di scommettere sulle potenzialità indiscusse del programma, facendolo iniziare prima del previsto. Dopotutto, parliamo del programma imbattibile nei pomeriggi del weekend, che in diversi anni ha totalizzato ascolti mostruosi e nemmeno lontanamente raggiungibili dalla concorrenza della RAI.

La concorrenza a Verissimo

La RAI proverà a fare concorrenza al programma di punta di Cologno Monzese. Da quest’anno, La Vita in Diretta si svolgerà anche il sabato, ma solo per quattro puntate dal 16 settembre al 4 ottobre. Per il sabato, poi, ci sarà la concorrenza con ItaliaSì di Marco Liorni. La domenica, invece, torna la guerra di ascolti con Domenica In di Mara Venier (che ha annunciato la sua ultima stagione prima di chiudere la carriera televisiva) e Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini.