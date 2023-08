Quando ricomincia Domenica In: data e anticipazioni nuova edizione

Tutto è pronto per il ritorno di Domenica In su Rai Uno. La storica trasmissione tornerà in onda dal 17 settembre 2023, con questa edizione che dovrebbe essere l’ultima con Mara Venier al timone. Il programma si rilancia nella guerra degli ascolti della domenica pomeriggio, considerato come Mediaset gli manderà in onda, alla stessa ora, l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin.

Domenica In ritorna su Rai 1 a Settembre

Sarà un’edizione storica, forse perché Mara Venier ha deciso che potrebbe essere la sua ultima fatica televisiva. In questo senso, potrebbe rivelarsi come una delle ultime volte in cui vedremo aperto il salotto della Signora Rai, che ormai dal 1994 ci accompagna, anche se con brevi pause, sulle frequenze del primo canale televisivo italiano. Un’ultima stagione che, probabilmente, si rivelerà un omaggio alla carriera della stessa conduttrice.

Domenica In torna anticipatamente su Rai 1

Doveva tornare nell’ultima settimana di settembre 2023. I dirigenti della Rai hanno deciso di anticipare l’esordio per la stagione 2023-24, coscienti come la guerra degli ascolti con Mediaset sia in procinto di entrare realmente nel vivo dell’azione. La Venier proverà a fare un miracolo televisivo, cercando di pressare un programma campione d’ascolti come Verissimo: difficile pensare un arrivo sopra la Toffanin, soprattutto con un programma di Rai 1 un po’ vecchiotto nel format e non eccessivamente rinfrescato.

48 anni di Domenica In

La puntata d’esordio di Domenica In, quest’anno, coinciderà con le 48 candeline del programma. Gli autori hanno deciso di dargli il titolo “La Storia”, rendendo plausibile come la trasmissione sarà un tributo alle gesta di questa trasmissione. Se dovessimo azzardare un pronostico, aspettiamoci di vedere domenica 17 settembre tutti i grandi conduttori del programma, a cominciare dai volti storici come Pippo Baudo, Carlo Conti, Massimo Giletti e i personaggi che hanno ruotato attorno alla longeva esperienza di questa trasmissione. Insomma, si preannuncia un esordio scoppiettante per tutti gli appassionati.