Quando ricomincia Uomini e Donne? Anticipazioni

Tutto pronto con Maria De Filippi: la prossima settimana ricomincia Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni del programma.

Uomini e Donne, storico programma condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5, è pronto a tornare dopo la pausa natalizia. Come annunciato da Mediaset, la trasmissione tornerà sul piccolo schermo a partire dal primo pomeriggio di lunedì 8 gennaio 2024, in una data che i fan più legati al prodotto televisivo si segneranno col pennarello sul calendario e in attesa di sapere le varie anticipazioni del caso.

Uomini e Donne: quando ricomincia e le anticipazioni

Saputa la data in cui ricomincia il programma, i fan aspettano di vedere come evolveranno le varie situazioni all’interno del salotto televisivo di Maria De Filippi. Per l’occasione, il format riprenderà raccontando le vicende legate al Trono, anche questo molto apprezzato dagli spettatori che seguono assiduamente il programma di Canale 5.

Le vicende riprenderanno dalle storie dei tronisti Cristian Forti, Brando Ephrikian e Ida Platano, ovvero gli attuali protagonisti del parterre maschile e femminile legato al Trono Over. Le anticipazioni a riguardo dei nuovi episodi su Canale 5, come sempre, promettono grandissime sorprese per il pubblico. Cosa ci farà scoprire a riguardo la conduttrice Maria De Filippi?

I gossip su Alessandro e Cristina

Tra le situazioni che più stanno incuriosendo i fan della trasmissione televisiva, ci sarebbe l’attuale questione su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Durante le vacanze natalizie entrambi sarebbero stati pizzicati mentre uscivano fuori insieme al di fuori delle telecamere, alimentando numerosi pettegolezzi su una loro possibile relazione amorosa.

Alessandro ha cambiato idea su Cristina?

Alessandro non avrebbe mai nascosto il proprio interesse per la persona di Cristina, nonostante in un primo momento l’abbia rifiutata. Il cavaliere, all’epoca dei fatti, rifiutò il numero della donna: giustificò la scelta con la situazione che lo legava alla figura di Roberta Di Padua, con cui era legato sentimentalmente. Nelle ultime settimane la situazione sarebbe cambiata, considerato anche come Roberta abbia abbandonato Uomini e Donne.