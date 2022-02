Quanto costano i biglietti di Sanremo 2022? Prezzi e info per gli abbonamenti in platea e galleria

Festival di Sanremo 2022, ma quanto costano i biglietti per assistere allo spettacolo dal vivo? Per i fortunati che sono potuti andare fino alla splendida cittadina ligure di certo il costo non è “leggero”. Vediamo di fare un po’ di conti riguardo allo show condotto ormai per il terzo anno consecutivo da Amadeus, che ne cura ancora una volta anche la direzione artistica.

Festival di Sanremo: quanto costano i biglietti

Per assistere al Festival, che quest’anno vede solo la presenza dei Big – 25, tra cui tre ragazzi (Yuma, Tananai e Matteo Romano) che hanno vinto Sanremo Giovani, svoltosi a dicembre – bisogna innanzi tutto essere fortunati, perché, a causa del Covid, la capienza del Teatro Ariston è stata ridotta per rispettare le regole anti-covid.

Gli abbonamenti messi in vendita sono stati 1900: nonostante i prezzi non proprio economici, sono andati tutti esauriti nel giro di pochissimo tempo. Già il 14 gennaio non c’era più la possibilità di acquistare gli abbonamenti, mentre per quanto riguarda i biglietti singoli gli organizzatori fanno sapere che nel caso dovessero essere messi in vendita, la data sarà pubblicata sul sito del Festival e sul quello ufficiale della biglietteria.

Festival di Sanremo: abbonamenti in galleria e platea

Il costo dell’abbonamento in galleria era di 672 euro a persona, mente quello dell’abbonamento in platea di 1290 euro. I biglietti sono stati inviati per via telematica, attraverso un link utile per scaricare l’abbonamento. Le richieste sono state superiori rispetto all’offerta: chi non è riuscito a comprare l’abbonamento o i biglietti singoli ha comunque ricevuto una comunicazione.

Le regole per accedere al Festival

Per poter accedere al Teatro Ariston occorrerà avere il Green Pass rafforzato, presentando anche il proprio documento d’identità per evitare scambi di persona. All’interno sarà obbligatorio restare sempre con la mascherina FFP2.