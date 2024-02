Quanto guadagna il vincitore a Sanremo 2024? Cosa prevede il regolamento del Festival

Quanto guadagna chi vince Sanremo? E’ questa una delle domande più ricercate in queste ore considerando l’ultimo appuntamento con il Festival. Per rispondere non possiamo far altro che fare riferimento al regolamento che la Rai ha preparato per quest’anno.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata l‘ennesima edizione da record targata Amadeus. Una “macchina” praticamente perfetta che ogni anno il conduttore, aiutato dal sempre presente “ciuri”, Fiorello, riesce sempre a rinnovare senza per questo arretrare di un millimetro sul fronte degli ascolti. Anzi, semmai le uniche variazioni hanno il segno “+”, in termini di crescita, economica e di share, che il Festival riesce a generare. Il merito però, sebbene riconducibile ad Amadeus stesso in quanto anche Direttore Artistico della kermesse, è anche (ovviamente) dei cantanti in gara. Perché sì, mai come in questi ultimi cinque anni forse, è stata la musica la grande protagonista.

Regolamento ufficiale Sanremo 2024: quanto percepiscono i cantanti in gara

Tra le domande più frequenti c’è quella che riguarda, a questo proposito, il cachet percepito dagli artisti in gara (termine improprio come vedremo tra poco) per l’intera durata del Festival. Cinque prime serate in tutto, dal martedì al sabato, più chiaramente tutto il contorno, fatto di interviste, interventi nelle varie trasmissioni satellite della Rai che per l’occasione si spostano tutte (o quasi) in terra ligure, fino ai costi da sostenere per la trasferta (vitto, alloggio e trasporto).

Ebbene, come vi abbiamo raccontato anche in questo articolo in realtà il regolamento di Sanremo non prevede un compenso “fisso” per gli artisti, bensì un rimborso spese circa 50mila euro/55mila euro più un compenso a parte per la serata delle cover (4mila per il singolo artista, il doppio se si tratta di un gruppo musicale), con la cifra rivista al rialzo in caso di band. In realtà questo basterebbe per rientrare soltanto in parte del costo sostenuto per la trasferta sanremese per le varie case discografiche: la differenza, allora, è “coperta” dall’enorme ritorno mediatico dell’evento per i cantanti in gara, questo sì non calcolabile, che si tradurrà poi in denaro con tournee, concerti, merchandising, vendita dei dischi, e così via.

Il regolamento ufficiale di Sanremo 2024 [scarica]

Se volete saperne di più vi segnaliamo il link ufficiale dal quale è possibile scaricare in PDF il regolamento ufficiale di quest’anno. Troverete informazioni anche sulla modalità delle votazioni, specie per la finale, e su tutto il funzionamento del Festival.

Ecco cosa vince chi arriva primo a Sanremo: lo immaginavate? La risposta vi stupirà

Tornando ai cantanti verrebbe ora da chiedersi se, quantomeno, sia previsto allora un premio in denaro per il vincitore o i primi classificati. Oltre alla gloria, s’intende. Ebbene, anche in questo caso la risposta è no. Sorpresi? In realtà, riallacciandoci al discorso di prima, il “guadagno” in termini di visibilità mediatica è altissimo, sebbene non quantificabile nell’immediato (ma pensate soltanto a tutti quei cantanti che hanno annunciato proprio in questi giorni le date dei loro prossimi concerti). Non dimentichiamoci poi, infine, che il vincitore di Sanremo avrà l’onore di partecipare all’Eurovision gareggiando per l’Italia. Insomma, un bel privilegio e un’altra ‘carta’ vincente in termini di ritorno di immagine.