Quanto guadagnerà Amadeus con Discovery? Lo stipendio è da Paperon de’ Paperoni

Amadeus, adesso è ufficiale. Dopo i rumors, le anticipazioni e le voci rimbalzate praticamente ovunque adesso è stato messo tutto “nero su bianco”. Ora non ci resta che capire il ruolo che avrà il conduttore nell’universo Discovery e soprattutto quale compenso percepirà.

La fuga dalla Rai prosegue. Dopo Fabio Fazio e Crozza un altro “big” lascia la tv pubblica per approdare al Nove. Ma la perdita di Amadeus, l’uomo dei record e non solo con il Festival (Affari Tuoi era tornato sulla cresta dell’onda proprio grazie a lui), va ben oltre il semplice volto di un programma. E gli effetti si vedranno e non poco dalle parti di Viale Mazzini, chiamata ora a colmare un vuoto certo di non poco conto.

Dal canto suo il conduttore è pronto ad imbarcarsi in questa nuova avventura: in queste ore stanno trapelando i primi dettagli sia sul compenso che Amadeus percepirà con Discovery, sia sui programmi che lo vedranno protagonista. Quindi una domanda: l’effetto Fazio – con gli ascolti boom di Che tempo che fa nonostante la nuova location – si ripeterà? Le premesse ci sono tutte.

Il contratto di Amadeus alla Nove: durata e cifre

Passiamo dunque ai numeri. Intanto la durata contrattuale: Amadeus resterà nella galassia Discovery Warner Bros per i prossimi 4 anni, dunque fino (almeno) al 2028. Alla vigilia dell’accordo, mentre fervevano le trattative top secret, si parlava di un compenso per il conduttore fissato tra i 12 e i 15 milioni di euro. Cifre davvero importanti – che dovrebbero essere state confermate – ma del resto non poteva essere altrimenti considerando il “peso specifico” in ballo.

Ma il suo ruolo andrà ben oltre la semplice conduzione, un po’ come accaduto per l’ultimo Festival di Sanremo. Il gruppo privato, che si sta affermando sempre di più in Italia con i suoi 15 canali, di cui 10 in chiaro, spiega infatti in una nota che Amadeus “collaborerà nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme nel gruppo”. Intanto però è già partito il toto-programmi: quali format saranno affidati all’ex presentatore Rai?

Quali programmi condurrà Amadeus sul Nove

Sebbene, chiaramente, non ci siano ancora nomi specifici, sappiamo che ad Amadeus saranno dati un programma di access prime, ovvero il pre-serale subito dopo il Tg (Striscia la Notizia per canale 5 tanto per intenderci), e altri due in prima serata. Il primo partirà in autunno, il secondo in primavera.

Attenzione a “I Soliti Ignoti”: si sposta sul Nove? Cosa sappiamo

Nuova casa, vecchi programmi? Tra le tante ipotesi che stanno circolando c’è anche quella del passaggio al Nove del format I Soliti Ignoti, altro programma di successo condotto sempre da Amadeus. Indiscrezioni vedrebbero la Rai non intenzionata a rinnovare il contratto con la casa produttrice (Endemol Shine Italy, ndr) che, a questo punto, potrebbe pensare seriamente di traslocare sull’emittente targata Discovery. I termini, secondo quanto si apprende, sarebbero già scaduti e quindi l’ipotesi potrebbe essere ben più di una semplice idea. E a quel punto il primo tassello – in attesa di capire cosa farà anche Fiorello – sarebbe già messo al suo posto.