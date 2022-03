Quarta Repubblica, anticipazioni 14 marzo 2022: l’intervista a Franco Gabrielli, ospiti di stasera

Come ogni lunedì l’appuntamento su Rete 4 è con Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto dal giornalista Nicola Porro, per iniziare la settimana preparati e aggiornati. Questa sera, come sempre, ci saranno tantissimi ospiti e saranno molti i temi che verranno affrontati, con un focus particolare sulla guerra in Ucraina e l’attacco russo.

L’intervista a Franco Gabrielli

Nicola Porro intervisterà Franco Gabrielli, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale. La puntata, infatti, sarà quasi interamente dedicata all’invasione dell’Ucraina, che ha preso il via il 24 febbraio, su ordine del presidente russo Putin. Ampio spazio a tutti gli aggiornamenti dalle zone del conflitto, alla fuga di donne e bambini, alle sanzioni e alla propaganda. Ma non solo. Focus anche sui tentativi diplomatici di fermare i combattimenti e sullo spettro di un’economia di guerra in tutta l’Europa.

I servizi

Tra i servizi di stasera si segnalano: un reportage sui cittadini russi che da San Pietroburgo e Mosca stanno scappando in Finlandia, le testimonianze dei pescatori italiani che non possono uscire in mare per il caso gasolio e il racconto degli allevatori che, a causa della scarsità di mangimi per il blocco delle esportazioni, potrebbero essere costretti ad abbattere i loro capi di bestiame.

Gli ospiti

Tra gli ospiti: l’esperto di strategia militare e di politica estera Edward Luttwak, il generale di corpo d’armata Domenico Rossi, l’economista Giuliano Cazzola, il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, che è presidente di Colap, e Toni Capuozzo. Non mancheranno, come sempre, i punti di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.