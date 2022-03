Quarta Repubblica, anticipazioni 28 marzo 2022: la guerra in Ucraina, temi e ospiti di stasera

Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Nicola Porro, pronto ad aggiornare e a dibattere su vari temi con i suoi ospiti in studio. Un focus, molto ampio, sarà dedicato alla guerra in Ucraina, che ormai va avanti da più di un mese: era il 24 febbraio scorso, infatti, quando i russi hanno invaso il territorio.

Le testimonianze e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Questa sera a Quarta Repubblica ci sarà una lunga pagina dedicata alla guerra in Ucraina e alle testimonianze di chi sta combattendo al fronte. Tra i servizi da segnalare: il racconto delle città ucraine dell’assediata Mariupol e di Odessa, che si prepara all’attacco. Spazio anche all’intervista all’analista Franco Jacch sul rischio che Mosca ricorra alle armi tattiche nucleari e le denunce delle violenze sessuali perpetrate dai soldati russi sulle donne ucraine, tragedia nella tragedia.

E ancora, con immagini, documenti e interviste verrà ricostruito un ritratto del presidente ucraino Zelensky, che è ormai il simbolo della resistenza. Verranno analizzate anche le strategie di comunicazione del presidente Putin.

Chi sono gli ospiti di stasera a Quarta Repubblica

Tra gli ospiti della puntata: il vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, i giornalisti Federico Rampini, Toni Capuozzo, Cristina Giuliano e Daniele Capezzone, il sociologo Massimiliano Panarari, il poeta Davide Randone. Non mancheranno, come sempre, le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.