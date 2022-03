Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 21 marzo 2022: l’intervista al Premio Nobel Lech Walesa

Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto da Nicola Porro. Questa sera, come si può immaginare, buona parte della trasmissione sarà incentrata sulla guerra in Ucraina, terra che da settimane è sotto l’attacco russo.

L’intervista al Premio Nobel polacco Lech Walesa

Nicola Porro questa sera avrà modo di intervistare l’ex presidente della Polonia e premio Nobel Lech Walesa. I due, insieme, parleranno della guerra in Ucraina, a quasi un mese dall’invasione russa. Tra distruzioni, bombardamenti e negoziati che sembrano non trovare fine.

Il caro energia

Ma non solo. Questa sera, nel corso della puntata, si tornerà sul caro energia. E il faccio a faccia di Nicola Porro sarà con Paolo Scaroni, ex amministratore delegato prima di Enel, poi di Eni. Nel corso della serata verrà mandato in onda un servizio sull’esercitazione Cold Response della Nato nel nord della Norvegia, durante la quale è precipitato un velivolo Usa con quattro soldati a bordo. Infine, spazio a un ritratto del presidente Vladimir Putin attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto di persona.

Gli ospiti

Tutte le notizie, dai diversi fronti del conflitto, saranno analizzate in diretta, tra gli altri, dall’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, da Toni Capuozzo e da Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi, presenze fisse di Quarta Repubblica.