Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 7 marzo 2022: l’intervista a Roberto Cingolani, ospiti e temi

Come ogni lunedì l’appuntamento su Rete 4 è con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto da Nicola Porro. Questa sera si tornerà sugli attacchi ordinati da Putin e sul coraggio degli ucraini, ma si parlerà anche dell’accoglienza dei profughi arrivati in Italia, della minaccia nucleare e delle trattative per scongiurarla.

Cosa vedremo stasera a Quarta Repubblica

Nicola Porro intervisterà il ministro della Transazione ecologica Roberto Cingolani e insieme discuteranno dei contraccolpi del conflitto sull’approvvigionamento di gas e sul caro bollette per imprese e famiglie.

Gli ospiti

A commentare le immagini e le testimonianze in diretta, tra i vari ospiti, il generale Claudio Graziano, presidente del comitato militare UE e il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti. Come sempre ci saranno Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.