Quarta Repubblica, anticipazioni ultima puntata: temi e ospiti di lunedì 27 giugno 2022

Ultimo e imperdibile appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Nicola Porro. Al centro della trasmissione le conseguenze sulla politica italiana della scissione del Movimento 5 Stelle, proprio nel giorno in cui a Roma è atteso il fondatore Beppe Grillo.

Allarme energia e aumento dei casi Covid stasera a Quarta Repubblica

Il programma questa sera, nel corso dell’ultima puntata della stagione, si occuperà anche dell’allarme energia dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei casi Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte durante le inchieste giudiziarie.

Non mancheranno corrispondenze in diretta dall’Ucraina per aggiornare sulla guerra, a oltre quattro mesi dall’invasione militare russa.

Chi sono gli ospiti di Nicola Porro

Tra gli ospiti: Michele Gubitosa, uno dei vicepresidenti del M5S, l’economista Carlo Cottarelli, il magistrato Alfonso Sabella, il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, i giornalisti Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Tommaso Labate, Daniele Capezzone, poi Hoara Borselli e suon Anna Monia Alfieri. Non mancheranno le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.