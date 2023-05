Quarto Grado, anticipazioni 12 maggio 2023: i casi di Stefania Rota e Alessia Pifferi stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. E i telespettatori che da anni seguono Quarto Grado, il programma di approfondimento, tra attualità, casi di cronaca, omicidi e gialli da risolvere, lo sanno bene. Questa sera, come sempre a partire dalle 21.25 in diretta su Rete 4, andrà in onda la puntata e alla conduzione ci saranno i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro tanti ospiti ed esperti in studio.

Il giallo di Stefania Rota stasera a Quarto Grado

Il programma, a cura di Siria Magri, questa sera aprirà la puntata con il giallo di Stefania Rota, la donna trovata morta lo scorso 21 aprile nella sua casa di Mapello, in provincia di Bergamo. Per chi indaga, però, ci sono dei misteri nelle ultime ore di vita della donna: qualcuno l’ha aggredita in casa? E se sì, per quale motivo? La trasmissione, con interviste e racconti, cercherà di fare chiarezza per quanto possibile.

La vicenda di Alessia Pifferi in tv su Rete 4

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di stasera anche la terribile vicenda di Alessia Pifferi, la 37enne di Milano accusata di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. Una storia terribile, che ha indignato e sconvolto l’Italia intera. La donna dal carcere, intanto, continua ad accusare la mamma e la sorella: loro due non si sono schierate dalla sua parte, non la difendono.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Quarto Grado, quindi, è per stasera venerdì 12 maggio, in diretta su Rete 4 a partire dalle 21.25 circa. Tutte le puntate e le clip, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming sul portale Mediaset Infinity.