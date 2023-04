Quarto Grado, anticipazioni 14 aprile 2023: ospiti, ultime news su Emanuela Orlandi stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra casi di cronaca nera, gialli, omicidi, dubbi e misteri ancora tutti da risolvere. L’appuntamento è per stasera, venerdì 14 aprile, in diretta a partire dalle 21.25 circa su Rete 4.

La vicenda di Grazia Prisco stasera a Quarto Grado

Stando alle anticipazioni, il programma a cura di Siria Magri questa sera aprirà con la vicenda di Grazia Prisco: la donna, ottantenne, era fuggita da Sarno (SA) con un coetaneo, a bordo di un Apecar, ed è poi stata ritrovata cadavere in un bosco. Il giallo è ancora tutto da decifrare, molte cose non tornano. Come è morta la donna? E perché è stata uccisa? Qualcuno era interessato al suo patrimonio, al suo denaro? Domande alle quali spetterà agli investigatori dare una risposta.

Ultime news sulla storia di Emanuela Orlandi

Ma non finisce qui. Al centro della puntata, anche la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza di Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre rientrava a casa dopo una lezione di musica.

Il fratello Pietro negli scorsi giorni è stato convocato in Vaticano ed è stato ascoltato per ben otto ore: quali nuovi documenti ha consegnato agli inquirenti? Per capirlo va ricostruito passo dopo passo questo mistero ancora tutto da chiarire. Nonostante siano passati anni dalla scomparsa.

