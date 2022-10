Quarto Grado, anticipazioni 14 ottobre 2022: i casi di Silvia Cipriani e Alessia Pifferi, cosa vedremo stasera

Come ogni venerdì che si rispetti è tutto pronto per il classico appuntamento su Rete 4 con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra gialli da risolvere, misteri, omicidi e pagine di attualità da trattare con tanti ospiti ed esperti in studio.

La morte di Silvia Cipriani a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, tornerà sulla morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre scorso, dopo che se ne erano perse le tracce da due mesi. L’ex postina di 77 anni come ha fatto a finire in un burrone, a Scrocco di Montenero? Intanto, come testimoniato la settimana scorsa a Quarto Grado, l’unico indagato per omicidio resta il nipote Valerio, che continua a dirsi innocente.

Nel giallo di Silvia, l’ex postina di Rieti, è possibile che ci sia un movente economico? C’è un mistero che riguarderebbe la vendita di un casolare. Ne parliamo ora a #Quartogrado pic.twitter.com/Lb3djcTuHQ — Quarto Grado (@QuartoGrado) October 7, 2022

Il caso di Alessia Pifferi

Non finisce qui. Al centro della puntata anche il caso di Alessia Pifferi, la donna di Milano che il 21 luglio scorso ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di un anno e mezzo, dopo averla abbandonata in casa per 6 giorni per stare con il fidanzato. La 37enne, che si trova nel carcere di San Vittore a Milano, è tornata in aula: secondo il pm è lucida, in grado di intendere e volere.