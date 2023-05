Quarto Grado, anticipazioni 19 maggio 2023: stasera il caso di Stefania Rota

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4, a partire dalle 21.25 e rigorosamente in diretta, è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità, tra pagine di cronaca nera, omicidi, gialli da risolvere e misteri, che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ecco tutte le anticipazioni di venerdì 19 maggio.

Il caso di Stefania Rota stasera a Quarto Grado

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale, il programma Quarto Grado, che è a cura di Siria Magri, questa sera aprirà con il giallo di Stefania Rota, la donna di 62 anni che lo scorso 21 aprile è stata trovata senza vita nella sua casa di Mapello, in provincia di Bergamo. Per arrivare alla verità del delitto, verranno analizzati tutti gli indizi e gli elementi che hanno portato gli investigatori ad arrestare Ivan, il cugino della donna. Perché tanta violenza?

La vicenda di Alice Neri su Rete 4

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di stasera anche la vicenda di Alice Neri la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Per sciogliere tutti i dubbi che ancora permangono le indagini si stanno concentrando sugli uomini che l’hanno incontrata quell’ultimo giorno: Alice è stata uccisa per aver detto un no? Per essersi ribellata?

Ospiti e dove vedere le repliche

L’appuntamento con Quarto Grado, lo ricordiamo, è per stasera venerdì 19 maggio su Rete 4, in diretta, a partire dalle 21.25 circa. In studio, oltre ai conduttori, ci saranno come sempre ospiti ed esperti. Le puntate, invece, si potranno rivedere in replica (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity.