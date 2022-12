Quarto Grado, anticipazioni 2 dicembre 2022: i casi di Alice Neri e Alberto Genovese stasera in tv

Come ogni venerdì l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi da risolvere, omicidi e pagine di cronaca e attualità.

Il caso di Alice Neri a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso di Alice Neri, la ragazza di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che il 18 novembre scorso è stata trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina. Dai tabulati sul suo telefono e dalle videocamere di sorveglianza potrebbero uscire nuove verità sulla morte della 32enne: chi l’ha uccisa? E cosa è successo?

Ai microfoni di #Quartogrado parla il fratello di Alice, la ragazza trovata senza vita nel bagagliaio della sua auto dopo un incendio pic.twitter.com/dzz1Vz7vI3 — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 25, 2022

Il caso di Alberto Genovese

Al centro della puntata anche la vicenda drammatica di Alberto Genovese, l’imprenditore di Milano condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. Dopo la condanna, per la prima volta, parlerà la modella che è stata vittima dei suoi abusi e che ricorda benissimo quel suo incubo. Che sembra non avere fine.

A che ora inizia Quarto Grado

L’appuntamento con Quarto Grado, quindi, è per stasera, venerdì 2 dicembre a partire dalle 21.25. In studio, con i giornalisti che sono alla conduzione, ci saranno molti ospiti ed esperti. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming sul portale Mediaset Play.