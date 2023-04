Quarto Grado, anticipazioni 21 aprile 2023: la strage di Erba stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. E i telespettatori, che seguono da anni la trasmissione, lo sanno bene. Stiamo parlando di Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro e in diretta, a partire dalle 21.25 circa, tanti ospiti ed esperti per commentare le pagine di cronaca italiana, tra gialli, omicidi e casi ancora irrisolti. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, venerdì 21 aprile.

Le ultime news sulla strage di Erba stasera a Quarto Grado

Il programma, a cura di Siria Magri, stando alle anticipazioni aprirà con la vicenda della strage di Erba, un caso di omicidio plurimo avvenuto appunto a Erba, in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Per l’uccisione di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, i vicini di casa. Ma ora la Procura di Milano chiede la revisione del processo e dal carcere i due coniugi, che sono stati anche intervistati a lungo da Antonino Monteleone de Le Iene, giurano di essere innocenti. Che cosa dicono le carte dell’inchiesta? A Quarto Grado verrà ricostruito tutto il castello di prove contro Rosa e Olindo e si cercherà di fare chiarezza su questa vicenda, che ha sconvolto l’Italia intera.

La storia di Grazia Prisco

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di stasera anche la storia di Grazia Prisco, l’anziana di 80 anni fuggita da Sarno con un coetaneo a bordo di un Apecar. E ritrovata senza vita in un bosco. Un giallo ancora tutto da risolvere. La donna aveva discusso con qualcuno? E il suo ‘tesoretto’ mancante dov’è? L’anziana voleva solo scappare? A Quarto Grado si cercherà di “indagare” sulla vicenda e di fare chiarezza sugli elementi.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Quarto Grado, lo ricordiamo, sono disponibili in replica e gratuitamente sul portale Mediaset Infinity. Intanto, l’appuntamento è per stasera a partire dalle 21.25 circa su Rete 4.