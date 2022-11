Quarto Grado, anticipazioni 25 novembre 2022: stasera i casi di Saman Abbas e di Liliana Resinovich

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra casi da risolvere, omicidi irrisolti e misteri.

Il caso di Saman Abbas a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile del 2021. Dopo l’arresto del padre Shabbar nel suo Paese e dopo il ritrovamento del corpo della ragazza in un casolare dietro la sua abitazione, ora è caccia alla mamma della giovane. Che è stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La donna, indagata per la morte della figlia, era tornata in Pakistan dopo la scomparsa della 18enne: ora dove si trova?

***CASO SAMAN: LO ZIO DANISH HA INDICATO IL PUNTO DOVE FU SCAVATA LA BUCA*** (Aggiornamenti dall’inviato @GiammarcoMenga) #Quartogrado pic.twitter.com/6xs4mkfdqx — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 20, 2022

La morte di Liliana Resinovich

E ancora, al centro della puntata anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata morta in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. I due uomini della sua vita continuano ad accusarsi a vicenda. L’amico speciale, Claudio Sterpin, è convinto che la donna sia morta il giorno della sua scomparsa e lancia ombre sul marito, Sebastiano Visintin.