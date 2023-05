Quarto Grado, anticipazioni 26 maggio 2023: il caso di Grazia Prisco, cosa vedremo stasera

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello, come sanno bene tutti i telespettatori, con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità, tra casi da risolvere, omicidi e gialli, che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro, come ogni venerdì, tanti ospiti ed esperti. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, 26 maggio.

Il caso di Grazia Prisco stasera a Quarto Grado

Il programma a cura di Siria Magri questa sera, stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale, aprirà con la vicenda di Grazia Prisco, l’anziana di 80 anni fuggita da Sarno e ritrovata cadavere in un bosco accanto all’Apecar del suo accompagnatore, l’ottantenne Domenico. L’uomo in queste settimane ha cambiato più volte la versione dei fatti. E, quindi, la Procura sta continuando a indagare su quell’omicidio per arrivare alla verità: come è morta la donna? E cosa ha scatenato tanta violenza?

La storia di Liliana Resinovich stasera, è un suicidio?

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. Mancano nove giorni alla svolta definitiva: la Procura, infatti, dovrà decidere se archiviare o meno l’indagine sulla morte della donna. Ma la famiglia della 63enne e il suo amico intimo Claudio Sterpin continuano a giurare: “Non si è tolta la vita…”. Loro, quindi, non pensano che la donna si sia tolta la vita. È stato un omicidio?

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Quarto Grado, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Mediaset Infinity. L’appuntamento, intanto, è per stasera, venerdì 26 maggio, a partire dalle 21.30 circa su Rete 4.