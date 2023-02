Quarto Grado, anticipazioni 3 febbraio 2023: i casi di stasera, ultime news su Saman Abbas e ospiti

È venerdì e per i telespettatori, quelli che seguono da tempo la trasmissione, questo giorno è atteso perché andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi di cronaca nera, attualità, omicidi e gialli da risolvere. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, cosa vedremo in tv su Rete 4.

La vicenda di Matteo Messina Denaro a Quarto Grado

Questa sera, venerdì 3 febbraio, il programma a cura di Siria Magri aprirà la puntata con la vicenda di Matteo Messina Denaro, il super latitante arrestato il 16 gennaio scorso. E si parlerà degli amici, della famiglia, degli amanti, di tutta la regnatela di contatti del boss durante la sua latitanza, durata ben 30 anni. Tutti erano all’oscuro della sua identità o c’era chi sapeva e non ha mai parlato?

Il caso di Saman Abbas

Ma non finisce qui. Al centro della puntata di stasera anche la vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane che è stata uccisa il 30 aprile del 2021, in provincia di Reggio Emilia. Per la morte della ragazza, che a quanto pare aveva rifiutato un matrimonio combinato, sono imputati cinque familiari: il padre Shabbar, arrestato in Pakistan e in attesa di estradizione, la madre Nazia Shaheen, ancora latitante, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ijaz e Nomaulhaq Nomanulkhaq. A una settimana dall’inizio del processo lo zio Danish ha dichiarato: “Io ho solo seppellito il corpo, non l’ho uccisa e suo padre, Shabbar, mi vuole morto”. A Quarto Grado, quindi, si tornerà sulla vicenda che ha scosso e indignato l’Italia intera.

Repliche e ospiti

Anche questa sera, come sempre, ci saranno tanti ospiti ed esperti in studio, tra questi: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Tutte le repliche, invece, lo ricordiamo sono disponibili in streaming sul portale Mediaset Infinity.