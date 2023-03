Quarto Grado, anticipazioni 31 marzo 2023: ospiti, i casi di Liliana Resinovich e Grazia Prisco

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e di attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra ospiti, esperti, casi da risolvere, gialli, omicidi, pagine nere di cronaca italiana, a partire dalle 21.25 circa, in diretta.

Il caso di Grazia Prisco stasera a Quarto Grado in tv

Il programma, a cura di Siria Magri, questa sera aprirà con la vicenda di Grazia Prisco, l’ottantenne campana fuggita da Sarno, in provincia di Salerno, sopra un Apecar con un coetaneo e trovata cadavere in un bosco. Qualcuno l’ha uccisa? Quello che non torna, come si legge sul comunicato ufficiale del programma, è il luogo in cui è stato trovato il corpo della donna. E il giallo è tutto da decifrare perché i dubbi ci sono.

La storia di Liliana Resinovich

Ma non finisce qui. Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich, trovata morta un anno fa vicino casa. La Procura ha chiesto l’archiviazione per suicidio, ma le modalità non sono affatto convincenti per chi la conosceva. E intanto Claudio Sterpin, l’amico del cuore, non si arrende e insiste: “È stata eliminata”. Non crede al suicidio neppure il fratello di Lili, come la chiamavano chi la amava e la conosceva da tempo. Il giallo, quindi, si infittisce.

Ospiti, dove vedere le repliche

L’appuntamento con Quarto Grado è per stasera, venerdì 31 marzo, a partire dalle 21.20 circa su Rete 4. Il programma si potrà seguire su Mediaset Infinity, in diretta tv e streaming, dove si potranno vedere anche le repliche. Come ogni venerdì, saranno tanti gli ospiti e gli esperti. Questa sera ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Ormai presenze fisse della trasmissione. Tra gialli e misteri che hanno segnato, e continuano a farlo, la storia del nostro Paese.