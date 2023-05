Quarto Grado, anticipazioni 5 maggio 2023: il caso di Saman Abbas, servizi di stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti, nonostante cambino i mesi, l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra casi da risolvere, pagine di cronaca nera, attualità, gialli e misteri. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, 5 maggio 2023.

Il caso di Saman Abbas stasera a Quarto Grado

Stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale, questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con la storia di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa perché aveva deciso di ribellarsi a quel matrimonio combinato. ‘Torna a casa o ci fai morire’, sarebbe questa la terribile telefonata con cui la madre avrebbe attirato la figlia in trappola. Intanto la mamma, Nazia Shaheen, resta latitante in Pakistan, a differenza del padre, Abbas, che è in attesa di estradizione. Stasera non mancheranno testimonianze, intercettazioni e confessioni per capire di più di questa vicenda. Che ha scosso e indignato.

Il caso di Emiliano Laurini

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di questa sera anche il caso di Emiliano Laurini, il buttafuori di Prato accusato di aver fatto pestare, con altri tre complici l’ex fidanzata Martina Mucci.

Ma il 41enne sarebbe recidivo: tramite alcune intercettazioni degli investigatori sarebbe emersa un’altra aggressione, quella alla sua attuale fidanzata finita in ospedale, con frasi shock come ‘Ieri sera l’ho scassata perbene…’. E a Quarto Grado se ne parlerà con tanti ospiti, interviste e documenti esclusivi.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Quarto Grado, come sempre, è per stasera, venerdì 5 maggio, a partire dalle 21.30 circa su Rete 4. La trasmissione, tra attualità e omicidi, si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Qui, lo ricordiamo, sono disponibili gratuitamente tutte le repliche per restare aggiornati.