Quarto Grado, anticipazioni puntata 17 giugno 2022: il caso di Elena Del Pozzo, le ultime news

È venerdì e questo vuol dire che su Rete 4 l’appuntamento è solo uno: quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La morte di Elena Del Pozzo a Quarto Grado stasera

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il dramma della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla mamma, Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna, di 23 anni, ha confessato tutto agli inquirenti della Procura di Catania, che hanno predisposto per lei il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Martina Patti avrebbe prima inscenato un rapimento, poi il giorno seguente ha segnalato lei stessa il luogo nel quale si trovava il corpicino della piccola. Ma perché ha dato quella prima versione? Stasera a Quarto Grado documenti e testimonianze inedite.

Il caso di Giuseppe Pedrazzini

Al centro della serata anche il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato senza vita in un pozzo vicino casa la sera dell’11 maggio scorso a Toano, Reggio Emilia. Chi indaga sta cercando di fare chiarezza, di capire quando è morto l’uomo e chi l’ha coperto con una pietra di 120 chili. A confronto la verità di Marta, la moglie, e quelle di Silvia e Riccardo, figlia e genero dell’uomo.