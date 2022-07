Quarto Grado, anticipazioni puntata 22 luglio 2022: i casi di Saman Abbas e Roberta Ragusa

Torna, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Quarto Grado – Le Storie, il programma di Rete 4 che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro, come sempre, casi di cronaca e gialli da risolvere.

Il caso di Saman Abbas stasera a Quarto Grado

Il programma, a cura di Siria Magri, questa sera tornerà sul tragico caso di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 1 maggio del 2021. Le indagini portano tutte verso il complotto familiare: per il suo omicidio sono accusati i genitori, lo zio e i cugini. Il motivo? La 18enne pakistana voleva vivere all’occidentale e sarebbe stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato.

La storia di Roberta Ragusa

Al centro della puntata anche la storia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 e mai più ritrovata. Per la sua morte è stato condannato, in via definitiva a 20 anni di reclusione, il marito Antonio Logli, che ha sempre gridato la sua innocenza. La trasmissione stasera ripercorrerà tutte le tappe.