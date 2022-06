Quarto Grado, anticipazioni puntata 24 giugno 2022: le novità su Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini

Torna, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra gialli da risolvere, misteri e casi di cronaca che hanno scosso l’Italia intera.

Il caso della piccola Elena Del Pozzo stasera a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna ha confessato l’omicidio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Per il giudice, la madre ha premeditato l’omicidio con lucidità, ma ora chi indaga sta cercando l’arma e vogliono capire se la donna abbia avuto dei complici.

Chi ha ucciso Giuseppe Pedrazzini?

Questa sera, poi, si tornerà sul caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato senza vita in un pozzo vicino casa la sera dell’11 maggio scorso, a Toano, Reggio Emilia. Chi indaga sta cercando di capire chi ha gettato l’uomo in fondo al pozzo, mentre l’accusa ha chiesto l’arresto della moglie Marta, della figlia Silvia e del genero Riccardo.