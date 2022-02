Quarto Grado, anticipazioni puntata 25 febbraio 2022: ultime news su Liliana Resinovich

Come ogni venerdì su Rete 4 anche questa sera andrà in onda il consueto appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento tra inchieste e servizi condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Quarto Grado: le novità sul caso di Liliana Resinovich

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Triestre scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio. E’ un omicidio o si tratta di suicidio? La Procura ha lasciato aperte entrambe le ipotesi, ma intanto sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza, arma da fuoco o da taglio, nessun segno di strangolamento. Eppure, il suicidio non convince la famiglia.

Il marito di Liliana Resinovich e il suo ‘ruolo’

Per il momento non ci sono indagati, ma l’attenzione è sul marito di Lilly, Sebastiano Visintin, che a sua volta punta il dito contro Claudio Sterpin, 82enne ed ex maratoneta con il quale la donna intratteneva una relazione sentimentale da circa un anno. Un altro giallo riguarda il movente: tutto ruota attorno a vicende passionali o alla base ci sono motivazioni economiche?