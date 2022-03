Quarto Grado, anticipazioni puntata 4 marzo 2022: il delitto di Gigi Bici, ultime news su Liliana Resinovich

Come ogni venerdì l’appuntamento su Rete 4, in prima serata, è con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che si occupa di casi irrisolti, di omicidi e di gialli che hanno scosso l’opinione pubblica italiana.

L’omicidio di Liliana Resinovich

Questa sera il programma a cura di Siria Magri aprirà la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita, in un bosco vicino casa, il 5 gennaio. E’ stato un omicidio? La Procura lascia aperte tutte le ipotesi, ma intanto il marito della donna, Sebastiano Visentin, e l’amico speciale, Claudio Sterpin, si lanciano reciproche accuse e la polizia sta passando al setaccio i loro alibi.

La morte di Gigi Bici

Ma non solo. Al centro della puntata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre scorso, ma il suo cadavere è stato ritrovato il 21 dicembre vicino alla sua auto. Per il delitto è stata arrestata, con l’accusa di tentato estorsione, Barbara Pasetti, la 44enne che ha ritrovato il corpo: la donna ha raccontato di non averlo mai conosciuto, ma secondo gli inquirenti che sembrerebbe che la fisioterapista si sia messa in contatto con il 60enne per sistemare l’ex marito, che avrebbe provato ad avvelenare in due occasioni.