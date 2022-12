Quarto Grado, anticipazioni ultima puntata venerdì 16 dicembre 2022: i casi di Alice Neri e Liliana Resinovich

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, tra casi da risolvere, gialli, scomparse e omicidi, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Quella di questa sera, venerdì 16 dicembre, sarà l’ultima puntata del 2022, poi il programma per via delle feste natalizie si interromperà e riprenderà direttamente a gennaio.

La morte di Alice Neri a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, si aprirà con il caso di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che è stata trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Sono ancora tanti i lati e i punti oscuri, molti i dubbi da chiarire. Chi è Mohamed, il ragazzo di origini tunisine, che è sospettato di averla uccisa? Sua moglie dice di aver dormito con lui quella notte, ma l’uomo ora è stato arrestato in Francia. E Quarto Grado, con gli esperti e gli ospiti in studio, cercherà di ripercorrere, con interviste e documenti, tutta la vicenda.

Il caso di Liliana Resinovich

Ma non finisce qui. Al centro della puntata di stasera anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste un anno fa e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Si è trattato di un suicidio o di un omicidio? Intanto, la sfida tra i due uomini della sua vita, il marito Sebastian Visintin, e l’amico del cuore Claudio Sterpin, continua. Tra accuse reciproche.

Quando ritorna in onda a gennaio Quarto Grado?

Come detto, quella di questa sera sarà l’ultima puntata del 2022 di Quarto Grado, programma di punta di Rete 4. L’appuntamento, quindi, è direttamente a gennaio: la trasmissione, infatti, tornerà in onda venerdì 13 gennaio. Con storie e gialli ancora da risolvere.